Сбер подарит сотрудникам бонусы в честь юбилея

Сбер приготовил подарки для своей команды в честь 180-летнего юбилея компании. Об этом сообщила старший вице-президент, руководитель блока HR Сбера Наталья Дудина, ее слова приводятся в пресс-релизе, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

«В честь 180-летия каждый сотрудник получит подарок — 30 000 бонусов "СберСпасибо". Один бонус равен одному рублю, и потратить их можно в магазинах компаний-партнеров СберСпасибо или на благотворительность», — пояснила Дудина, отметив, что бонусы будут начислены на бонусный счет сотрудников до 20 декабря 2021 года.

По ее словам, подарок получат более 300 тысяч человек — в их числе будут сотрудники Сбера и нескольких компаний экосистемы.

Кроме того, принято решение сделать подписку «СберПрайм+» бесплатной для всех сотрудников. Как объяснила Дудина, она станет частью соцпакета и будет включать банковскую карту с повышенным начислением бонусов «Спасибо» и доступом к сервисам экосистемы, в числе которых Okko, «СберЗвук», «СберМобайл», «СберЗдоровье», и другие.

«Мы уверены, что наши продукты и сервисы — это лучший подарок, мы заботимся о том, чтобы сотрудники смогли порадовать себя и своих близких», — подчеркнула представитель Сбера.

Ранее сообщалось, что Сбербанк 12 ноября отмечает свой 180-летний юбилей. Начав свою историю с маленькой санкт-петербургской сберкассы, работавшей всего один день в неделю, Сбербанк превратился в Сбер — вселенную сервисов, доступных в любое время в любой точке земли. Сегодня число частных клиентов банка превышает 100 миллионов человек, корпоративных — 3 миллиона.