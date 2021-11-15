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Анонсировано превосходство квантовых чипов над обычными

IBM анонсировала новый чип Eagle для квантовых вычислений
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Изображение: IBM

Новый чип Eagle от IBM позволит квантовым компьютерам превзойти обычные. Об этом сообщает издание Engadget.

По словам представителей компании, анонсированный процессор Eagle имеет 127 кубитов, которые могут представлять информацию в квантовой форме. По оценке специалистов, для моделирования чипа потребуется больше битов, чем атомов у всех людей на планете.

«Наш первый 127-кубитный процессор Eagle доступен в качестве исследовательской системы в IBM Cloud для избранных членов IBM Quantum Network», — отметил директор отдела разработки квантовых аппаратных систем IBM Джерри Чоу. При этом инженеры компании подчеркнули, что новый чип для квантовых вычислений пока что не претендует на квантовое превосходство. Однако считается, что в будущем это окажется возможным.

В 2022 году IBM намерена выпустить новые чипы с рекордным количеством кубитов. Так, модель Osprey будет работать с 433 кубитами, Condor — 1121 кубитом.

Квантовое превосходство — это свойство квантовых компьютеров решать задачи, которые не способны решить классические компьютеры.

В конце октября две группы китайских ученых заявили, что им удалось достичь несомненного квантового превосходства с помощью новых квантовых устройств. Обе группы возглавлял физик Цзянь-Вэй Пань, и в обоих случаях цель заключалась в расчете вероятности состояний частиц на выходе квантовых схем.

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