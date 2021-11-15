Сообщение о вреде вакцинации от коронавируса оказалось недостоверным

Сообщение о вреде и опасности прививки от коронавируса оказалось недостоверным.

В сети начало распространяться видеоинтервью российского общественного деятеля и доктора медицинских наук Александра Редько, одна из первых публикаций появилась в группе «#РеальнаяПРАВДАотБабушкиСВЕРХДЕРЖАВА» в соцсети «Одноклассники» 4 ноября. В ролике Редько заявляет, что вакцинация от коронавируса вредна и может представлять опасность как для самих привитых, так и для окружающих людей. В частности, он отмечает, что вакцинированные заболевают COVID-19 чаще, чем невакцинированные, при этом у них развиваются те же осложнения, в том числе поражение легких и центральной нервной системы. Кроме того, по словам Редько, существующие российские вакцины неэффективны против получивших недавно распространение новых штаммов коронавируса.

Также Редько заявляет, что введение локдауна и перевод учащихся школ и университетов на дистанционный формат образования являются неэффективными мерами борьбы с распространением инфекции. По его словам, в результате длительного нахождения в изоляции у людей ослабевает иммунитет, что в свою очередь приводит к тому, что они быстро заражаются после того, как начинают посещать общественные места по окончании локдауна.

При этом в своем интервью Редько не приводит конкретных подтвержденных фактов и апеллирует исключительно к непроверенным источникам и собственному опыту. В частности, он ссылается на неких «отдельных патологоанатомов», которые заявляют о том, что около 62 процентов поступающих в ковидные госпиталя являются вакцинированными. При этом Редько не указывает ни имена, ни должности, ни места работы данных специалистов. Кроме того, он отмечает, что огромное количество его знакомых, сделавших прививку либо заболели COVID-19, либо умерли. Конкретной информации об этих случаях он также не приводит, что может говорить о том, что озвученная им информация недостоверна.

Ранее, 30 апреля, Общественная служба новостей разместила на своем сайте другое интервью с Редько, в котором тот также заявлял о том, что человек, сделавший прививку от коронавируса, становится носителем инфекции и способен заразить окружающих. При этом он не привел никаких данных и результатов исследований, доказывающих правоту его слов.

В то же время 10 ноября глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании комитета Госдумы по охране здоровья заявил, что, по последним данным, даже в условиях распространения дельта-штамма число заболевших COVID-19 среди привитых от коронавируса россиян не превышает 3-4 процентов, передавал ТАСС. Он также подчеркнул, что случаи тяжелых заболеваний среди вакцинированных единичны. При этом, по словам министра, основную массу пациентов реанимаций в настоящее время составляют именно невакцинированные граждане, сообщал телеканал «360».

Кроме того, Мурашко отметил, что режим нерабочих дней, действовавший в российских регионах с 30 октября по 7 ноября, позволил замедлить рост числа заболевших. Аналогичное мнение выразила и глава Роспотребнадзора Анна Попова: по ее данным, до введения режима нерабочих дней недельный темп прироста составлял почти 18 процентов, а по их окончании темп прироста составил 2,1 процента, сообщал ТАСС.

В свою очередь производители российских вакцин заявляли, что их разработки эффективны против всех вариантов коронавируса. В частности, об этом сообщал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, разработавшего вакцину «Спутник V» Александр Гинцбург, передавало РИА Новости. Генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Айдар Ишмухаметов также заявлял об эффективности вакцины «Ковивак» против новых штаммов, сообщал ТАСС.

Интервью Редько не получило широкого охвата в СМИ, однако распространилось в соцсетях. В частности, соответствующее видео опубликовывали многочисленные группы в «Одноклассниках» и YouTube-каналы. Кроме того, его массово размещали на личных страницах пользователи соцсети «ВКонтакте».

