Балерина Большого театра попыталась покончить с собой

В Москве балерину Большого театра Мариану Гомес госпитализировали после попытки суицида. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ во вторник, 16 ноября.

Как рассказал источник канала, 34-летняя артистка попыталась покончить с собой после ссоры с возлюбленным. Ее нашли в квартире в Леонтьевском переулке и доставили в больницу.

В настоящее время жизни Гомес ничего не угрожает. Медики продолжают наблюдать за ее состоянием.

Мариана Гомес родилась в бразильском городе Белу-Оризонти. В 2006 году она стала первой бразильской артисткой, принятой в труппу Большого театра, а семь лет спустя окончила институт Русского Театра по направлению «педагог-балетмейстер», по специальности «педагогика балета». Она участвовала в спектаклях «Симфония псалмов», «Зимняя сказка», «Баядерка», «Щелкунчик» и «Сильфида».