Волосы переломились на голове девушки после окрашивания в домашних условиях

Девушка решила окрасить волосы в домашних условиях и поделилась в соцсетях страшным результатом процедуры. На ролик в ее TikTok-аккаунте обратили внимание журналисты The Sun.

Как сообщает издание, 22-летняя брюнетка Оливия Стэйнфорт (Olivia Staniforth) собиралась окрасить обрамляющие лицо пряди в блонд средством, купленным в супермаркете. Сначала на размещенных кадрах блогерша замешала краситель в контейнере, нанесла его на желаемые участки волос, а затем завернула их в фольгу. «Понятия не имею, что я делаю», — прокомментировала свои действия героиня материала, ожидая, пока пигмент проникнет в ее волосы.

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Через некоторое время Стэйнфорт смыла краску с прядей и увидела, что вместо светлого оттенка они обрели ярко-рыжий цвет. Помимо этого, девушка продемонстрировала зрителям пучки переломившихся волос, выпавших в результате химического процесса. «Какого черта? Это что, шутка?» — недоумевала она.

В последней части ролика тиктокерша решила проблему с помощью темной краски, нанеся ее на поврежденные волосы. В итоге тон ее челки выровнялся, и она слилась с остальными волосами.

В августе еще одна девушка рассказала, что захотела стать блондинкой и едва не лишилась волос после сеанса в салоне красоты. Пользовательница сети Джеки показала парикмахеру снимок с желаемым окрашиванием перед началом процедуры. Однако в конце видео блогерша продемонстрировала подписчикам, как мастер сожгла ее волосы.