Девушка захотела сменить имидж и осталась с пятнами на волосах

Девушка сняла на видео результат неудачного окрашивания в парикмахерской и прославилась в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах Эмили Мэтсон объяснила, что захотела сменить имидж и поменять цвет волос. Она решила покрасить одну часть прядей в темно-каштановый, а другую — в светло-пшеничный. Девушка прикрепила снимки примеров желаемого окрашивания, а затем фото получившегося результата.

Мэтсон объяснила, что парикмахер нанесла на одну сторону ее волос не коричневую, а черную краску. Помимо этого, она не до конца осветлила вторую часть прядей. В связи с этим девушка осталась с неаккуратной прической и пятнами на волосах. «Я заплакала, когда увидела себя в зеркало. Я отдала за это 170 долларов (12 тысяч рублей). Я позвонила в салон на следующий день, но мне сказали, что не будут исправлять свою работу. Теперь мне придется перекрашиваться самостоятельно», — сказала она.

Ролик Мэтсон стал вирусным и собрал 103 тысячи просмотров. Пользователи сети поддержали блогершу в комментариях под постом. «Они что, позволили тебе уйти в таком виде?», «Девочка, вернись и заставь их все исправить!», «Мне так жаль, что тебе пришлось пережить такое!», «Они определенно должны все исправить, ты заплатила деньги!» — писали юзеры.

В августе еще одна девушка сообщила, что захотела стать блондинкой и едва не лишилась волос в салоне красоты. Пользовательница сети Джеки объяснила, что заранее показала парикмахеру снимок с желаемым окрашиванием. В конце видео блогерша продемонстрировала подписчикам, что мастер сожгла ее волосы.