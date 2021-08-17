Девушка красилась в блондинку семь часов и вышла из салона с розовыми волосами

Жительница Канады сняла на видео результат неудачного окрашивания и получила поддержку от пользователей сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

18-летняя Джейми (Jamie) объяснила, что пришла в салон красоты, чтобы перекраситься в блондинку. На размещенных кадрах видно, что после осветления локонов парикмахер нанес на корни девушки краску розового цвета: «На мой вопрос, зачем она нанесла розовый пигмент, мастер ответила, что это "волшебство" и часть процесса».

В конце ролика Джейми показала результат окрашивания, которое длилось семь часов. В итоге волосы девушки остались розово-фиолетовыми у корней. «Я просидела в кресле с 11:45 до 19:00 и вышла из салона с розовыми волосами», — подписала она пост, набравший 1,2 миллиона просмотров и 189 тысяч лайков.

Подписчиков блогерши возмутило поведение парикмахера. «Ужас! Семь часов ради этого!», «Только не говори, что ты заплатила за это», «Я бы не хотела оказаться на твоем месте», «Надеюсь, ты пожаловалась на этого мастера», «Это совершенно непрофессиональное поведение», — высказывались они.

Ранее в августе девушка обесцветила волосы и осталась с «бахромой» на голове. Пользовательница соцсети с никнеймом emmcpherson._ разместила ролик, в котором рассказала об инциденте, случившемся во время домашней процедуры. Девушка с розовыми локонами хотела обесцветить и вновь закрасить отросшие корни волос. Однако после первого этапа окрашивания небольшая прядь на макушке оторвалась, из-за чего на этом участке головы образовалась «бахрома».