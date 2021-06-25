Девушка «превратилась в зебру» после окрашивания в салоне и прославилась в сети

Клиентка салона красоты показала результат неудачного окрашивания волос и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети с никнеймом lillithalexis продемонстрировала прическу, которую она хотела получить во время визита к парикмахеру: окрашивание с ассиметричным чередованием прядей разных оттенков с плавным переходом из темного цвета в светлый. Затем девушка показала свое фото после посещения салона красоты: видно, что ей окрасили пряди в черный и платиновый цвета, которые ровно чередуются между собой и напоминают окрас зебры.

Публикация стала вирусной и набрала 1,1 миллиона просмотров и 430 тысяч лайков. Видео рассмешило юзеров, и они принялись шутить по поводу нового имиджа героини материала в комментариях. «Ну, по крайней мере мастер попыталась», «Ты превратилась в зебру!», «Вышло не так уж и плохо», «Мы вернули зебровое окрашивание в моду!», «Напоминает прическу Кристины Агилеры», «Ты словно Фрэнки из Monster High!» — высказывались они.

Ранее в июне девушка стала голубой после неудачного окрашивания и прославилась. Блогерша с никнеймом @kinsey_dixon поделилась видео, в котором продемонстрировала зрителям, что ее кожа приобрела голубой оттенок из-за неосторожности во время нанесения краски для волос. В комментариях ее сравнили с героями фильма «Аватар».