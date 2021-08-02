Девушка обесцветила волосы и осталась с «бахромой» на голове

Девушка показала результат неудачного окрашивания волос и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети с никнеймом emmcpherson._ разместила ролик, в котором рассказала об инциденте, случившемся во время домашней процедуры. Девушка с розовыми локонами хотела обесцветить и вновь закрасить отросшие корни волос. Однако после первого этапа окрашивания небольшая прядь на макушке оторвалась, из-за чего на этом участке головы образовалась «бахрома». В подписи к публикации героиня материала попросила поделиться советами, которые помогли бы ей исправить ситуацию.

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Ролик стал вирусным и набрал 2,4 миллиона просмотров и 400 тысяч лайков. Юзеры принялись шутить по поводу внешнего вида девушки в комментариях. «Это похоже на кисть, которую я потеряла час назад», «Покрась волосы в красный, а этот участок — в зеленый. Будешь как клубника», «Какая прекрасная экзотическая птичка!», «Гель для волос отныне станет твоим лучшим другом», «Просто дождись, пока бахрома отрастет», «Теперь я передумала обесцвечивать волосы», — высказывались они.

В июне 20-летняя Мэдисон Уоллер (Madison Waller) показала прическу, которую она хотела получить во время визита к парикмахеру: окрашивание в технике балаяж. Однако волосы девушки начали «выпадать клочьями» из головы после окрашивания в салоне. Позже она продемонстрировала свое фото после посещения салона красоты. После обесцвечивания ее волосы приобрели желтый оттенок.