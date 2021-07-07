Женщина красила волосы дважды в день и показала страшный результат

Жительница Великобритании осветлила волосы два раза за день и столкнулась с облысением. Ее историю приводит Daily Mail.

35-летняя Джейд Джарвис (Jade Jarvis) из Нортумберленда пристрастилась к окрашиванию волос и на протяжении 20 лет проводила процедуру в домашних условиях. Считая себя профессионалом этого дела, в июле женщина решила перекрасить темные волосы с зеленоватым оттенком в светлый пастельный цвет.

После первого обесцвечивания волосы британки приобрели рыжеватый тон, и она заметила, что из головы выпали несколько прядей. Несмотря на это, ради достижения желаемого результата Джарвис решила нанеси специальный состав во второй раз.

Во время мытья головы после повторной процедуры героиня материала лишилась практически всех волос. «Мне стало очень страшно. Я была готова к повреждению волос, но не ожидала, что облысею. Когда я посмотрела в зеркало, я разрыдалась, остатки волос обламывались при малейшем прикосновении», — поделилась она.

Материалы по теме «Еле спасли» Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу? Химическая красота Чулки в волосах и вшивый домик: как выглядели женщины в СССР и почему их прически вернулись в моду

В итоге Джарвис приняла решение сбрить с головы все оставшиеся клочки волос и покраситься в синий цвет. «Я выучила свой урок и больше никогда не буду самостоятельно обесцвечивать волосы. Отныне я хожу только к мастерам в салоны красоты», — заключила она.

В апреле девушка связала волосы c помощью медицинской маски, забыла о ней и по ошибке расплавила во время укладки. Так, она воспользовалась резинками от аксессуара, чтобы зафиксировать некоторые пряди в процессе выпрямления волос утюжком. Однако позже девушка обнаружила, что маска частично расплавилась под воздействием тепла и прилипла к корням волос на ее затылке.