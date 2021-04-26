Девушка связала волосы медицинской маской, забыла о ней и расплавила при укладке

Девушка связала волосы c помощью медицинской маски для лица, забыла о ней и по ошибке расплавила во время укладки. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница соцсети под никнеймом itshoneeydoll едва не лишилась своих светлых волос из-за невнимательности. Так, она воспользовалась резинками от черной маски, чтобы зафиксировать некоторые пряди в процессе выпрямления волос. Однако позже героиня ролика обнаружила, что маска частично расплавилась под воздействием тепла и прилипла к корням волос на ее затылке. Публикация стала вирусной и набрала почти два миллиона просмотров и 193 тысячи лайков.

Пользователи сети принялись давать девушке советы в комментариях. «Попробуй втереть в этот участок волос масло, а затем аккуратно почисти прилипшие кусочки щеткой с мелкими зубчиками», «Побрить голову было бы отличным вариантом. Потребуется время, чтобы привыкнуть такому образу, но ваши волосы станут здоровее», «Девочка, а чего ты ожидала? Пора тебе сбрить волосы», «Почему тебе вообще показалось, что это хорошая идея?» — писали они.

В феврале девушка по ошибке нанесла на волосы сверхпрочный клей вместо лака и прославилась. Тессика Браун опубликовала видео в TikTok, в котором рассказала, что сделала прическу, по ошибке зафиксировала ее клеем еще месяц назад и с тех пор не может от нее избавиться. По ее словам, она мыла голову шампунем более 15 раз, но ее волосы все равно остались слипшмися.