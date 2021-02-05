Девушка по ошибке нанесла на волосы сверхпрочный клей вместо лака и прославилась

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Девушка перепутала лак для волос с клеем и прославилась в социальной сети. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница Тессика Браун опубликовала видео, в котором рассказала, что сделала прическу, зафиксировала ее средством для волос еще месяц назад и с тех пор не может от нее избавиться. По словам автора поста, она мыла голову шампунем больше 15 раз, но ее волосы все равно остались гладкими.

Вдобавок Браун объяснила, что обычно после завершения укладки она наносит на отдельные пряди лак для волос с сильной фиксацией Got2b Glue Spray, однако в этот раз по ошибке воспользовалась составом Gorilla Glue Spray. «Это была очень плохая идея», — добавила она.

Публикация девушки стала вирусной и набрала почти девять миллионов просмотров. Юзеры обратили внимание, что вместо лака для волос Браун купила сверхпрочный водоотталкивающий клей. Оплошность блогерши рассмешила пользователей, и они принялись писать об этом в Twitter. «Я плачу от смеха», «Вау, ты сделала себе шлем», «Твоим волосам конец», «Как можно перепутать клей с лаком для волос?», «Господи, как же смешно», — высказывались комментаторы.

В декабре 2020 года россиянка покрасила волосы с помощью конфет и показала результат. Блогерша @ksenoneilish разделила конфеты по цветам, разложила их в две емкости и залила кипятком. Затем она добавила в раствор кондиционер для волос и нанесла полученное средство на две пряди спереди.