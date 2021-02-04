Женщины показали небритые части тела в рекламе и восхитили зрителей

Марка станков для бритья опубликовала фотографии женщин с растительностью на теле и восхитила покупателей. Об этом сообщает Hypebae.

По мнению шведского косметического бренда по уходу за телом Estrid, специализирующегося на средствах для депиляции, удаление волос не должно быть обязательной процедурой, однако оно должно быть комфортным и безболезненным.

Так, в своем Instagram-аккаунте марка опубликовала снимки девушек с растительностью в подмышках и на ногах, посвященные новой рекламной кампании под названием Super Hairoes.

«Мы хотим поговорить о волосах на женском теле. Наша цель — изменить устоявшиеся идеалы. Женщинам должно быть комфортно показывать свою растительность, и мы считаем, что можем ускорить этот процесс, демонстрируя миру уверенных в себе женщин, которые любят свои волосы и не боятся их показать», — сказала основательница Estrid Аманда Вестербом (Amanda Westerbom).

Одной из героинь проекта стала художница Александрия Ходж (Alexandria Hodge). Она призналась, что начала избавляться от растительности на теле, еще будучи маленьким ребенком. «Теперь я принимаю себя полностью. Я ценю то, что могу бриться тогда, когда захочу, и это не предательство моей любви к себе — это проявление собственной воли и желаний. Я люблю свои волосы и хочу вдохновлять на это других людей», — поделилась девушка.

Покупатели оценили идею бренда и похвалили Estrid в комментариях. «Я вас поддерживаю!», «Великолепно!», «Я в восторге!», «Обожаю!», «Это прекрасно!» — писали они.

В сентябре 2020 года женщина дала отпор высмеивающим ее небритые подмышки подписчикам. Блогерша Надя Бокоуди (Nadia Bokody) регулярно демонстрирует подписчикам растительность на своем теле, чтобы доказать, что женщины намного чаще подвергаются общественной критике, чем мужчины. По ее словам, каждый раз после публикации таких кадров от нее отписываются 200-300 человек. Она считает, что такая реакция на небритые подмышки — признак сексизма и двойных стандартов.