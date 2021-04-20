Блогер раскрыл опасность сна с мокрыми после душа волосами

Американский блогер рассказал, по каким причинам необходимо воздержаться от сна с мокрыми после душа волосами. Соотвествующий ролик появился на его странице в TikTok.

Пользователь с никнеймом timbosliceoflife12 опубликовал видео, в котором раскрыл опасность мытья головы на ночь. По его словам, переохлаждение головы во время сна с мокрыми волосами часто является причиной простудных заболеваний.

Помимо этого, американец объяснил зрителям, что они также могут столкнуться с грибком кожи головы. Он отметил, что влажная среда создает благоприятную атмосферу для развития бактерий типа стригущего лишая, который приводит к выпадению волос.

Публикация блогера набрала больше 366 тысяч просмотров. Пользователей сети удивил описанный пост, о чем они написали в комментариях. «Я лежу в постели с мокрой головой и прямо сейчас пойду ее сушить», «Я в шоке», «Спасибо, ты напугал меня до смерти», «Как можно спать с мокрыми волосами? Они же путаются», — писали юзеры.

Ранее в апреле парикмахер раскрыл секрет сохранения цвета волос после окрашивания. Владелец салона красоты Barber Below Роб Члапка (Rob Czlapka) обратил внимание читателей на то, что качество цвета во многом зависит от ухода за волосами и правильного мытья головы. Так, например, быстрее всего пигмент вымывается из волоса из-за использования неподходящего шампуня.