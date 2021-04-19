Парикмахер улучшил лицо клиентки с помощью ретуши и возмутил пользователей сети

Парикмахер сделал клиентке новую прическу, отфотошопил ее лицо на фото и возмутил пользователей сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница с никнеймом spaghettileti6969 разместила ролик, в котором рассказала о своем недавнем визите к мастеру: ей сделали окрашивание и укладку. После процедуры стилист попросил девушку прислать ему селфи, чтобы он мог разместить его в соцсетях для портфолио. Тогда клиентка отправила мужчине снимок без ретуши, на котором видны ее новая прическа и естественный макияж.

Затем девушка показала фото, которое в итоге опубликовал парикмахер: на размещенном кадре видно, что мастер улучшил внешность посетительницы с помощью ретуши. Так, например, он убрал неровности кожи посетительницы, увеличил ей губы и сделал с помощью редактора яркий макияж глаз.

Публикация блогерши стала вирусной и набрала почти миллион просмотров и 140 тысяч лайков. Пользователи сети выразили свое негодование по поводу поступка стилиста в комментариях. «Такое недопустимо. Ты выглядела сногсшибательно на оригинальном снимке», «Он сделал тебя взрослее», «Селфи, которое вы сделали, было великолепным. Не могу поверить, что он отредактировал его, это так грубо», «Будучи визажистом, я редактирую фото своих клиентов, чтобы сделать их лучше, но никогда не трогаю их лица», — высказывались они.

В марте немецкий бьюти-фотограф Наташа Линдеманн показала снимок модели до и после ретуши и вселила женщинам уверенность в себе. На кадрах размещенного видео запечатлена темнокожая девушка с короткой стрижкой и ярким макияжем на лице. Сперва Линдеманн показала уже готовый, отретушированный кадр, на котором лицо модели выглядит гладким и сияющим. Затем она продемонстрировала оригинал снимка, где видны все неровности и недостатки кожи.