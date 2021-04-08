Сестра Кардашьян снялась топлес в ответ на оскорбления фанатов по поводу ее тела

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои опубликовала серию видео без ретуши в ответ на оскорбления фанатов по поводу ее тела. Пост появился на ее странице в Instagram.

Скандал разгорелся после того, как ассистентка бизнесвумен по ошибке опубликовала в сети ее фото в бикини без фотошопа. На фотографии видны неровности кожи и целлюлит на бедрах знаменитости. Пользователи принялись оскорблять звезду и обвинять ее в том, что она применяет слишком много ретуши на своих снимках.

36-летняя Кардашьян, в свою очередь, снялась в зеркале ванной комнаты топлес, чтобы показать подтянутую фигуру и рельефные мышцы на животе. Помимо этого, знаменитость поделилась отрывком из прямого эфира, в котором она также демонстрировала, как выглядит в реальной жизни.

По словам Хлои, она всю жизнь сталкивалась с критикой со стороны поклонников, которые называли ее «самой жирной из сестер». «Мне нравится добавлять на свои фото фильтры, позировать при хорошем освещении или улучшать внешность с помощью фотошопа — это мое право», — пояснила Кардашьян и добавила, что по этой причине потребовала удалить из соцсетей кадр, на котором видны несовершенства ее тела.

«Если кто-то опубликовал снимок, на котором вы себе не нравитесь, вы имеете полное право попросить убрать его со всеобщего обозрения. Неважно кем вы являетесь —люди не должны указывать, как вам лучше выглядеть», — заключила звезда реалити-шоу.

В ноябре 2020 года пользователи сети не узнали Хлои Кардашьян на видео и обругали за пластику. В своем видеообращении она выступила с благодарственной речью в честь победы на церемонии People's Choice Awards в номинации Reality Star of 2020. Фанаты телезвезды обратили внимание на внешний вид бизнесвумен и раскритиковали ее за обилие пластических операций.