Редчайшую глубоководную рыбу-вепря нашли на пляже

В английском городе Торки, графство Девоншир семья гуляла с собаками вдоль берега и нашла редчайшую глубоководную рыбу-вепря. Об этом сообщает издание The Mirror.

Семилетняя Элли и пятилетняя Лорен во время прогулки на пляже показали странную рыбу увлеченному океанологией отцу Зигги Остину. Он подчеркнул, что знал все виды рыб, которые часто встречаются у побережья, но такую рыбу видел впервые. «Поэтому я быстро снял ботинки и носки и без сомнения зашел в воду, чтобы выловить ее. Она выглядела как золотая рыбка, но с огромными глазами. По всей видимости, она умерла не более получаса назад», — отметил англичанин.

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Погода в тот день была спокойная, поэтому маловероятно, что ее вынесло волнами. По всей видимости, рыба-вепрь сама приплыла к берегу, хотя обычно они плавают большими косяками на глубине.

Рыба могла быть убита микропластиком, который из-за загрязнения окружающей среды содержится в океанских водах. Рыба-вепрь питается червями и креветками, вероятно, вместе с ними в ее организм и попал микропластик.

За три недели зафиксированы случаи обнаружения уже трех таких рыб. Других рыб-вепрей видели на островах Силли и в Киммеридже, графство Дорсет. Как правило, ежегодно фиксируется не более двух таких случаев.

Ранее сообщалось, что на пляжах английской городской агломерации Тиссайд, расположенной между графствами Дарем и Северный Йоркшир, нашли тысячи вымытых на берег загадочным образом морских существ. Предположительно, причиной гибели стало загрязнение воды.