На берег испанской лагуны вымыло четыре тонны мертвой рыбы

В Испании на берег лагуны Мар Менор, провинция Мурсия, вымыло тонны мертвой рыбы. Об этом сообщает BBC News.

Местные жители и экологи шокированы количеством мертвой рыбы, которая появилась на берегу в конце августа. По данным испанской газеты ABC, в период с 16 августа с пляжа убрали 4,5 тонны погибшей рыбы.

Власти предполагают, что массовую гибель рыб спровоцировала жара, в то время как ученые утверждают, что причина в отходах, которые выбрасывают фермерские хозяйства. Из-за них в воде начинают цвести водоросли, которые, в свою очередь, блокируют солнечный свет и снижают содержание кислорода в воде, из-за чего гибнут рыбы и другие обитатели водоема.

В 2016 и в 2019 годах также было зафиксировано массовое вымирание рыбы, но в этот раз ситуация приобрела более серьезный масштаб. Жители Мурсии проводят массовые акции протеста с требованиями принять меры и спасти лагуну.

В понедельник президент правительства Мурсии Фернандо Лопес Мирас написал письмо премьер-министру Испании Педро Санчесу, призывая его созвать встречу для обсуждения проблемы Мар Менор. Мирас и его политические союзники заявили, что региональное правительство не имеет полномочий для принятия мер. Министр экологии Испании Тереса Рибера отметила, что лично обсудит этот вопрос с Мирасом, когда посетит район в среду, 25 августа.

Ранее сообщалось, что жители Великобритании обнаружили на побережье обезглавленные туши тюленей. Некоторые опасались, что млекопитающих могли изувечить люди, однако среди морских экспертов нашлись те, кто не увидел в произошедшем ничего необычного.