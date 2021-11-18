Подсчитано время ожидания россиянами общественного транспорта

Аналитики платежной системы «Мир» подсчитали, сколько времени в среднем россияне тратят на ожидание общественного транспорта. В опросе приняли участие 800 человек старше 18 лет. Результаты проведенного исследования публикует РИА Новости.

Выяснилось, что дольше всего россиянам приходится ждать электрички, в среднем на это уходит 20 минут. Наземный транспорт приходит почти в два раза быстрее: автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы ждут в среднем по 12 минут.

Однако самым быстрым видом общественного транспорта, по мнению большинства респондентов, оказались поезда метрополитена: они приходят менее чем за пять минут. Так ответили 70 процентов жителей больших городов.

При этом, у пользователей наземного транспорта и метро длительность поездок примерно одинаковая. В среднем, они проводят в дороге от 20 до 30 минут в автобусе или трамвае и до 27 минут на метро. Более продолжительные поездки у пассажиров электричек (в среднем 45 минут).

Ранее Москва стала третьим городом мира по уровню развития транспорта. Агентство McKinsey рассматривало города с населением более 5 миллионов человек, валовым региональным продуктом на душу населения свыше 10 тысяч долларов и количеством автомобилей более 150 на 1 тысячу человек. Отчет, по словам авторов исследования, позволяет сравнить Москву с остальными мегаполисами мира и понять, на что надо обратить внимание в первую очередь.

