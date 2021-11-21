Адель обиделась на не послушавшего ее альбом журналиста и ушла с интервью

Певица Адель обиделась на не послушавшего ее альбом журналиста Дорнана и ушла с интервью

Британская певица Адель обиделась на австралийского телеведущего Мэтта Дорнана, признавшегося во время интервью с артисткой, что он не послушал ее новый альбом. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что певица согласилась на получасовое видеоинтервью с журналистом, прилетевшим ради этого в Лондон. Во время беседы Дорнан не задал ей ни одного вопроса о новой пластинке. Когда 33-летняя артистка спросила ведущего, что он думает о ее альбоме, тот признался, что не слушал его. Обиженная Адель ушла с интервью. Ее лейбл Sony якобы запретил Дорнану публиковать видеозапись.

Интервью должно было выйти в эфире австралийского Channel 7, предположительно, потратившего на организацию беседы с артисткой около миллиона долларов. В результате инцидента Дорнана отстранили от работы на две недели.

Первый за шесть лет альбом Адель, получивший название «30», вышел 20 ноября. В него включены 12 песен. Пластинка стала четвертым студийным релизом артистки.

Адель — лауреат «Грэмми», Brit Awards, American Music Awards и премии «Оскар» за песню к фильму бондианы «007: Координаты "Скайфолл"».