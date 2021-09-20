Певица Адель подтвердила роман со спортивным агентом

Британская певица Адель подтвердила слухи о романе со спортивным агентом Ричем Полом. Она впервые опубликовала фото с новым возлюбленным в своем Instagram-аккаунте.

Артистка выложила черно-белый снимок. На нем она запечатлена в белом платье, а Пол одет в костюм. Под постом исполнительница поставила эмодзи в виде сердца.

Слухи об отношениях Адель и спортивного агента появились еще в середине лета. Пару заметили вместе во время пятого матча финала НБА.

Рич Пол — основатель Klutch Sports Group и глава UTA Sports. Кроме того, он является спортивным агентом таких американских баскетболистов, как Леброн Джеймс, Бен Симмонс, Тристан Томпсон-младший Смит, и представляет интересы Дреймонда Грина и Энтони Дэвиса.

В 2011 году Адель встречалась с бизнесменом Саймоном Конекки, через год у них родился сын Анджело. Позже пара тайно поженилась на закрытой церемонии в своем доме в Лос-Анджелесе. В 2019 году певица подала на развод, в марте текущего года пара официально развелась.