Адель отказалась выплачивать бывшему мужу алименты

Британская певица Адель отказалась выплачивать бывшему мужу, бизнесмену Саймону Конекки алименты. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на судебные документы.

Согласно полученной информации, экс-супруги согласились разделить совместную опеку над своим восьмилетним сыном Анджело. Кроме того, они взаимно отказались требовать друг от друга финансовую поддержку.

Отмечается, что пара разбирались с вопросами опеки не через суд, а через посредника. Они также не нанимали адвокатов.

5 марта стало известно о расторжении брака певицы и предпринимателя. Тогда же в прессе отмечали необычную договоренность между экс-супругами: поп-звезда заключила с бывшим соглашение о том, что не будет рассказывать об их отношениях в интервью и в своих песнях.

Адель и Конекки обручились в марте 2017 года. В начале 2019 года пара рассталась.