Британскую певицу Адель обвинили в расизме из-за скетча о темнокожих мужчинах, который был показан во время шоу Saturday Night Live. Пользователи Twitter раскритиковали авторов шуточной сценки и саму артистку.

Исполнительница вместе с актрисами Кейт Маккиннон и Хейди Гарднер изобразили разведенных женщин, которые решили отправиться в Африку. Они описывают плюсы жизни на материке, постоянно намекая на сексуальность местных мужчин. На фоне темнокожие актеры носят белых женщин на руках. В конце скетча Африку называют «главным туристическом направлением для разведенных женщин определенного возраста».

«Человек, который подумал, что скетч про Африку — хорошая идея, и имел наглость задействовать в нем Адель, просто иди к черту»

«Шутка про то, что белые женщины отправляются в Африку за мужчинами из племен, была просто мерзкой. Давайте сосредоточимся на том, насколько это было неуместно, а не на смехе Адель»

«Этот скетч про Африку был резким, бестактным и неуместным. Мужчины и женщины в Нигерии, Намибии, Южной Африке и Демократической Республике Конго борются за свои жизни, поэтому изображать континент как место, где белые женщины получают сексуальное удовольствие, — это стыд»

Ранее Адель оскорбила темнокожих поклонников публикацией снимка, на котором запечатлена в купальнике. На фото исполнительница позирует в серых легинсах с завышенной талией и бикини с принтом в виде флага Ямайки. В комментариях пользователи обвинили Адель в культурной апроприации.