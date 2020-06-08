Похудевшая на 45 килограммов Адель раскрыла секрет поддержания формы

Британская певица Адель, которая похудела на 45 килограммов, раскрыла секрет поддержания формы. Об этом пишет The Sun.

По данным издания, исполнительница регулярно занимается спортом. Также артистка скорректировала свое питание. Теперь она отдает предпочтение блюдам с низким содержанием углеводов. Адель отказалась от самостоятельного приготовления пищи и начала заказывать готовую здоровую еду. Ежедневно певица употребляет не более 1700 килокалорий.

Британская исполнительница ест три раза. Завтракает артистка блинчиками из цельнозерновой муки либо вареными яйцами, а на обед и ужин съедает салат с индейкой, кусочек запеченного лосося или немного поджаренной курицы.

В промежутках между приемами пищи Адель старается пить много воды и натуральные соки, а также ест свежие фрукты.

Ранее бывший персональный тренер Адель Пит Герасимо раскрыл секрет ее фигуры. Он заявил, что трансформация исполнительницы не была связана с желанием стать «суперхудой». Ее целью было улучшение здоровья.

В феврале Адель, сбросившую около 45 килограммов, не узнали на вечеринке «Оскара», организованной Бейонсе и Jay-Z. Позднее фанатов также удивило ее фото в мини-юбке. Подписчики оценили стройную фигуру Адель, некоторые из них не поверили в возможность таких кардинальных изменений.

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