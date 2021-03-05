Британская певица Адель развелась с мужем и пообещала не петь о расставании. Об этом пишет Daily Mail.

Артистка и ее экс-супруг, бизнесмен Саймон Конекки расторгли брак. Бывшая пара решила вопросы по разделу имущества и теперь официально разведена.

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В издании также упомянули о договоренности между экс-супругами: знаменитость заключила с бывшим соглашение о том, что не будет рассказывать об их отношениях в прессе и в своих песнях. Источник из числа знакомых певицы отметил: «Они переживают за общего сына Анджело, поэтому Адель решила даже не петь об отношениях с бывшим мужем. Это знак уважения с ее стороны». Инсайдер подчеркнул, что любовные переживания всегда были источником вдохновения исполнительницы.

Певица и предприниматель обручились на закрытой церемонии в своем особняке в Лос-Анджелесе в марте 2017 года. В начале 2019 года пара рассталась.

Адель — лауреат премий «Грэмми», Brit Awards, American Music Awards и «Оскар» за саундтрек к картине бондианы «007: Координаты "Скайфолл"». В 2014 году достижения певицы отметили на государственном уровне: она была удостоена ордена Британской империи за вклад в развитие культуры и искусства. В конце 2018 года поп-звезда заявила, что решила больше не выступать с концертами.