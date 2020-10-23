Певица Адель появилась на публике в наряде украинского дизайнера

Британская певица Адель появилась на публике в джинсовом наряде украинского дизайнера. Фотография появилась на ее странице в Instagram.

Папарацци запечатлели поп-исполнительницу за кулисами американского музыкально-юмористического шоу Saturday Night Live во время репетиции. На размещенном снимке знаменитость читает сценарий в черной защитной маске. На ней — рубашка из денима с корсетом бренда Natasha Zinko, основанного украинкой Наташей Зинько.

32-летняя Адель также надела широкие джинсы голубого цвета и кожаные коричневые сапоги марки Rejina Pyo с анималистичными вставками на носке. Их стоимость на сайте интернет-ретейлера Farfetch составляет 46 тысяч рублей.

Поклонники звезды сделали множество комплиментов ее внешнему виду под постом, набравшим более трех миллионов лайков. «Королева не только музыки, но и красоты», «Адель, мы любим тебя», «Обожаю тебя», «Крутой джинсовый наряд, Адель», — высказывались подписчики в комментариях.

Ранее в октябре внешность похудевшей Адель в обтягивающем наряде вызвала споры в сети. Ее засняли в бархатной рубашке по фигуре бренда Acne Studios. Некоторые пользователи сети принялись обвинять Адель в том, что она прибегла к хирургическим вмешательствам, однако другие фанаты выступили в ее защиту.