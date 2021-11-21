Умерла филолог и общественный деятель Мариэтта Чудакова

Филолог и общественный деятель Мариэтта Чудакова умерла на 85-м году жизни

Филолог-литературовед, писатель и общественный деятель Мариэтта Чудакова умерла на 85-м году жизни. Об этом в воскресенье, 21 ноября, сообщила в своем Facebook-аккаунте ее дочь.

«Моя мама Мариэтта Чудакова умерла сегодня в реанимации Коммунарки», — написала Мария Чудакова.

Мариэтта Чудакова — доктор филологических наук, исследовала литературу советского периода. Широко известны ее труды о творчестве Евгения Замятина, Михаила Булгакова, Михаила Зощенко и других.

Она также являлась председателем Всероссийского булгаковского фонда и ответственным редактором Тыняновских сборников.