Россия и США отправят совместную миссию на Венеру

Россия и США подтвердили намерения организовать совместную миссию к Венере. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в эфире передачи «Соловьев LIVE», трансляция велась на YouTube-канале Roscosmos Media.

«Мы договорились с американцами о совместной миссии к Венере. Венера традиционно считалась русской планетой. Туда садились именно советские аппараты. Но вот мы собираемся посадить туда миссию, она называется "Венера-Д" - совместная российско-американская миссия», — сказал Рогозин.

Он пояснил, что эта совместная работа поможет упростить эту задачу с точки зрения экономики, техники и науки. «Почему она совместная с американцами? Потому что очень сложная. Здесь проще такие вопросы решать вскладчину, сообща, скрещивая и таланты наших ученых, и одновременно экономически это будет попроще, и надежнее с точки зрения работы техники и так далее. Поэтому американцы тоже этим заинтересовались», — заявил глава госкорпорации.