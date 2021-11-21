Американский генерал заявил об уступающих России в гиперзвуковых технологиях США

Генерал ВКС Томпсон: США не так продвинуты в гиперзвуковых технологиях, как РФ и КНР

Заместитель командующего Космическими силами США генерал-лейтенант Дэвид Томпсон выразил обеспокоенность касательно того, что США уступают России в гиперзвуковых технологиях. Об этом сообщает газета Politico.

«Мы не так продвинуты в гиперзвуковых программах, как КНР или РФ», — заявил он на форуме по международной безопасности в Канаде. Томпсон добавил, что США «очень быстро наверстывают упущенное», чтобы соответствовать возможностям соперников.

По словам генерала, Вашингтон отстает от Москвы и Пекина из-за медлительностью процесса госзакупок в военной сфере. Сейчас США работает над тем, чтобы «определить тип спутниковой группировки», необходимой для отслеживания гиперзвуковых ракет, уточнил Томпсон. «Это новый вызов, но дело не в том, что у нас нет ответа на этот вызов. Нам просто нужно понять это, полностью спроектировать и запускать», — сказал он.

В конце октября сухопутные и военно-морские силы США провели вторые огневые испытания первой ступени твердотопливного двигателя гиперзвуковой ракеты. В пресс-службе ВМС США уточнили, что данный двигатель предназначен для приведения в действие ракеты-носителя, на которой может быть размещено гиперзвуковое оружие.