В США назвали главную опасность новой гиперзвуковой ракеты Китая

Заместитель главы объединенного комитета начальников штабов США генерал Джон Хайтен в интервью CBSN рассказал об опасности, которую несет новая китайская гиперзвуковая ракета для Соединенных Штатов и всего мира. По мнению Хайтена, это оружие позволит Китаю нанести успешный первый ядерный удар по противнику.

Генерал подчеркнул, что за прошедшие десятилетия ни у одной из главных ядерных держав — США и России — не было возможности нанести успешный первый удар. Этот факт является основой сохранения баланса ядерных сил. Если Китай нарушит его, мир будет в опасности.

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У китайских гиперзвуковых ракет есть особенности, из-за которой их траекторию полета невозможно предсказать. Долгий полет и маневрирование максимально близко к земле затрудняет радарам установить настоящую цель для ракеты. Это делает ракету с ядерным зарядом неожиданной для противника.

Хайтен считает, что эти характеристики вместе с информацией о том, что Китай строит сотни шахт для запуска ракет, означают, что однажды у Пекина появится возможность нанести безответный ядерный удар.

Ранее в США испытание китайской гиперзвуковой ракеты сравнили с запуском «Спутника-1» в СССР. По мнению главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли, новое оружие свидетельствует об опережении Китаем других ядерных держав.