Хантер Байден помог китайской компании купить крупнейший кобальтовый рудник

Инвестиционная фирма, связанная с сыном президента США Джо Байдена Хантером, помогла китайской компании приобрести у американской компании долю в одном из крупнейших кобальтовых рудников Tenke Fungurume, расположенном в Демократической республике (ДР) Конго. Об этом пишет газета New York Times.

По информации издания, в 2016 году китайская компания China Molybdenum выкупила 80 процентов доли в Tenke Fungurume Mining — одном из крупнейших проиводителей кобальта в африканской стране. Как пишет NYT, этому способствовала другая компания Bohai Harvest RST Equity Investment Fund (BHR), которую в 2013 году основал Хантер Байден и еще двое американцев вместе с китайскими партнерами. Они вошли в правление компании и консолидировали 30 процентов BHR, в то время как остальная часть принадлежала китайским инвесторам.

Сообщается, что покупка рудника в ДР Конго обошлась China Molybdenum примерно в 700 миллионов долларов, остальную сумму вложила BHR. При этом, по данным журналистов, еще до покупки рудника компания Байдена заключила соглашение с китайской компанией о том, что последняя спустя время сможет выкупить ее долю. Спустя два года China Molybdenum воспользовалась этим правом — и ее доля увеличилась до 80 процентов. В это время Хантер Байден контролировал 10 процентов BHR через компанию Skaneateles, базировавшуюся в Вашингтоне.

NYT отмечает, что сделка по покупке рудника в Конго особенно привлекает внимание общественности сейчас, в том числе, на фоне того, что администрация президента США Джо Байдена предупредила об угрозе растущего доминирования Китая в добыче кобальта, чтобы помешать переоснащению американской автомобильной промышленности для производства электромобилей.

В Белом доме отрицательно ответили на вопрос о том, знал ли президент США о причастности его сына к сделке.

В апреле Хантер Байден признал, что смог получить высокооплачиваемую работу в правлении украинской газодобывающей компании Burisma благодаря своей фамилии. Он также высказал мнение, что для компании его фамилия была равноценна сокровищу. При этом Хантер подчеркнул, что в момент одобрения его кандидатуры у него не было никакого релевантного опыта в сфере энергетики.

