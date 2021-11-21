Певица Дженнифер Лопес пообещала вновь выйти замуж, отметив, что является романтиком. Слова артистки передает портал Today.

Отвечая на вопрос, допускает ли она возможность новой свадьбы, 52-летняя Лопес ответила: «Думаю, да. Вы меня знаете, я романтик. И всегда им была. Я все еще верю в "жили они долго и счастливо", на все 100 процентов».

В августе папарацци заметили актера Бена Аффлека, возлюбленного Лопес, во время покупки обручального кольца. Аффлек и Лопес встречались в 2000-х. В 2002 году артист предложил певице выйти за него замуж, однако свадьба не состоялась, а два года спустя пара рассталась. В 2021-м возлюбленные воссоединились. Источник, близкий к паре, заявил, что Аффлек собирается жениться на Лопес до конца года, потому что сильно боится потерять ее во второй раз.

Дженнифер Лопес трижды была замужем. Последний ее брак распался в 2014 году. На протяжении 10 лет она была замужем за свои другом Марком Энтони — певцом в стиле «сальса».