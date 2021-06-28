Бен Аффлек захотел сделать предложение Дженнифер Лопес до конца года

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек захотели пожениться во второй раз. Они планируют заключить брак до конца этого года, пишет The Sun.

Близкий к паре источник рассказал, что Аффлек планирует жениться на Лопес до конца 2021 года, поскольку он сильно боится потерять ее во второй раз.

«Формально новым отношениям может быть всего несколько недель, но на самом деле они продолжают свой роман с того места, на котором остановились много лет назад», — подчеркнул инсайдер.

Влюбленные уже давно знают все друг о друге: как хорошие, так и «плохие и уродливые» стороны каждого. Они не начинают с нуля, отметил источник. Предполагается, что Аффлек сделает Лопес предложение руки и сердца 24 июля — в 52-й день рождения певицы.

Аффлек и Лопес встречались в 2000-х, актер еще тогда сделал предложение певице, но свадьба не состоялась. В январе 2004 года стало известно о разрыве их отношений. Ранее сообщалось, что артисты провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. В апреле Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, а в январе Аффлек расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас.