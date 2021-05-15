Источник рассказал о романтических связях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

Певица и актриса Дженнифер Лопес «испытывает чувства» к актеру Бену Аффлеку. О романтических связах артистов сообщает Us Weekly со ссылкой на источник.

«Джен получила невероятное наслаждение от ее поездки в Монтану и получает удовольствие от дружбы с Беном. Она испытывает чувства к Бену. Они не торопятся, но все идет к романтическим отношениям», — рассказал источник.

Ранее в мае стало известно, что Аффлек и Лопес провели совместный отпуск в Монтане на горнолыжном курорте. Пару засняли в автомобиле актера, также их заметили вместе в особняке Лопес в Лос-Анджелесе. В апреле певица разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом, с которым встречалась с 2017 года. В январе Аффлек расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас.

Лопес и Аффлек были помолвлены 17 лет назад, однако разорвали помолвку и расстались.