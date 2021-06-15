Поцелуй Бена Аффлека и Дженнифер Лопес попал в объектив папарацци

Папарацци застали актера Бена Аффлека и певицу Дженнифер Лопес за поцелуем в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Об этом сообщает телеканал «360».

По информации медиа, звезды отправилась в Малибу на ужин по случаю дня рождения сестры певицы. За столиком в ресторане Nobu пара не скрывала своих чувств. На кадрах, появившихся в прессе, видно, как Лопес и Аффлек обнимают друг друга и целуются.

На празднике также присутствовали дети певицы от брака с экс-супругом Марком Энтони, 13-летние Макс и Эмме.

Лопес и Аффлек были помолвлены 17 лет назад, однако разорвали помолвку и расстались. Ранее в мае стало известно, что артисты провели вместе отпуск на горнолыжном курорте в Монтане. В апреле Лопес разорвала помолвку с бейсболистом Алексом Родригесом. В январе Аффлек расстался с возлюбленной актрисой Аной де Армас.