Песков пояснил реакцию своего сына на гибель блогера в ДТП в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал публикацию в Instagram своего 17-летнего сына Мики, где тот отреагировал на смертельное ДТП в Москве. Песков заявил, что автором этого сообщения был не Мик, передает Telegram-канал «Подъем».

«Это не он. Это скриншот перепостил», — пояснил представитель Кремля в беседе с изданием.

Ранее сообщалось, что Мика Песков разместил в своем Instagram сторис с реакцией на гибель автоблогера Саида Губденского, устроившего массовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве. Юноша разместил текст на фоне фотографии руля и дороги. В своих размышлениях он отметил, что после резонансных аварий часто обещает себе «ездить с головой и не гонять», но через два-три дня снова возвращается к прежней манере вождения.

«Могу сказать одно: я и все остальные продолжим гонять, но все же я надеюсь, что эта ситуация кого-то чему-то научит», — заключил он.

Авария, в которой погиб блогер Саид Губденский, произошла 20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве. BMW, за рулем которого был блогер, въехал в Mercedes и Volvo. Сообщалось, что причиной аварии стало превышение скорости и «игра в шашки» — попытка ехать быстрее скорости потока, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Кроме Губденского в ДТП погиб также президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, находившийся в салоне BMW. Еще два человека получили травмы, но отказались от госпитализации.