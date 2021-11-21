17-летний сын Пескова отреагировал на гибель блогера в ДТП фразой «буду гонять»

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Мика отреагировал в своем Instagram-аккаунте на гибель автоблогера Саида Губденского, устроившего массовое ДТП на Кутузовском проспекте в Москве.

«Такая странная психологическая фигня: каждый раз, когда вижу аварию или тем более разбивается кто-то из знакомых, я каждый раз обещаю себе ездить с головой и не гонять, но проходит 2-3 дня, и начинается то же самое», — написал 17-летний Мика Песков.

По его словам, страшно, когда в ДТП погибают молодые, позитивные и успешные знакомые. «Могу сказать одно: я и все остальные продолжим гонять, но все же я надеюсь, что эта ситуация кого-то чему-то научит», — заключил он.

В субботу, 20 ноября, на Кутузовском проспекте Москвы BMW въехал в Mercedes и Volvo. Причиной аварии стало превышение скорости и «игра в шашки» — попытка ехать быстрее скорости потока, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Жертвами ДТП оказались автоблогер Саид Губденский и президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Еще два человека получили травмы, но отказались от госпитализации.