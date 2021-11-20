При столкновении Mercedes и BMW в Москве погиб известный блогер

При столкновении автомобилей Mercedes и BMW M4 Competition на Кутузовском проспекте в Москве погиб известный автоблогер Саид Губденский. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что сам блогер в момент аварии находился за рулем. Он умер еще до приезда скорой помощи. При столкновении один из пассажиров вылетел из машины, двоих других зажало в салоне. Один из них позднее скончался в больнице.

Днем 20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля: BMW въехал в Mercedes и Volvo. В результате один из пассажиров был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался в больнице, а водитель погиб до приезда медиков. О пострадавших в других автомобилях, участвовавших в аварии, не сообщается. На месте происшествия работают оперативные службы.

Mercedes, в который въехал BMW, принадлежит предпринимателю Ратмиру Тимашеву. В 2011 году журнал Forbes включал его в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России, в 2016 году «Коммерсантъ» упомянул Тимашева в списке 100 ведущих российских интернет-миллионеров. О том, находился ли он за рулем или в салоне, неизвестно.

На блог Саида Губденского в Instagram были подписаны почти 500 тысяч человек. Он заявлял, что хочет стать лидером в автобизнесе в России. Четыре дня назад Губденский выкладывал видео о том, как гоняет на BMW M5 F90.

