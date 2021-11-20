В аварии на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека

В аварии на Кутузовском проспекте в Москве погибли водитель и пассажир BMW

В Москве на Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля. В результате аварии погибли два человека, сообщает Telegram-канал «112».

По сообщению Mash, BMW M4 Competition выехал на встречную полосу и столкнулся с Volvo и Mercedes. В результате столкновения человвк, находившийся в BMW, вылетел на дорогу, еще двоих зажало внутри автомобиля.

Водитель BMW погиб на месте. Один из пассажиров был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался в больнице. О пострадавших в других автомобилях, участвовавших в аварии, не сообщается. На месте происшествия работают оперативные службы.

Mercedes принадлежал предпринимателю Ратмиру Тимашеву. В 2011 году журнал Forbes включал его в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России, в 2016 году «Коммерсантъ» упомянул Тимашева в списке 100 ведущих российских интернет-миллионеров. В 2018 году Fobes оценивал его состояние в 950 миллионов долларов.

