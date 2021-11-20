В российском регионе школьник погиб за рулем автомобиля

В Саратовской области 13-летний школьник сел за руль легкового автомобиля и погиб в ДТП

Российский школьник сел за руль легкового автомобиля и погиб в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по региону.

ДТП произошло 19 ноября в Лысогорском районе Саратовской области. 13-летний подросток не справился с управлением автомобилем ВАЗ 2106 и врезался в столб. Машина опрокинулась, мальчика госпитализировали с многочисленными травмами, однако спасти его не удалось.

Обстоятельства, при которых подросток оказался за рулем, пока не известны. По информации СК, в салоне автомобиля находились сверстники погибшего, но никто из них за медицинской помощью не обратился. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Ранее в подмосковном Дрожжино 16-летний подросток, управлявший иномаркой Volkswagen Touareg, сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком, а затем скрылся.