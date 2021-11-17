Маршрутка с пассажирами опрокинулась на трассе в Москве и попала на видео

На трассе М-11 на выезде на внешнюю сторону МКАД опрокинулась маршрутка с пассажирами

На трассе М-11 на выезде на внешнюю сторону МКАД опрокинулась маршрутка с пассажирами. По предварительным данным, в результате ДТП есть пострадавшие. Видео инцидента, попавшего на камеры проезжающих мимо очевидцев, публикует РЕН ТВ.

На кадрах видно, как на месте работают экстренные службы.

В Telegram-канале «Дептранс оперативно» отмечается, что из-за аварии временно был перекрыт съезд с М-11 на внешнюю сторону МКАД.

Ранее на внешней стороне 77-го километра МКАД в смертельное ДТП попали шесть машин, среди которых две грузовых и четыре легковых.