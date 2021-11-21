Автоблогер Губденский перед смертью разместил фото в соцсетях

В день гибели блогер Губденский опубликовал в Telegram фото BMW, на которой разбился

Автомобильный блогер Саид Губденский, разбившийся в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, разместил посты в соцсетях за полтора часа до аварии. Так, в 13:35 в Telegram-канале мужчины появилась фотография недавно приобретенного автомобиля BWM M4.

Первые сообщения о ДТП появились в соцсетях около трех часов дня. Машину Губденский купил за 11 дней до трагедии, о чем сообщал своим подписчикам.

Четыре дня назад Губденский выкладывал видео в Instagram о том, как гоняет на новом автомобиле. На его блог были подписаны почти 500 тысяч человек. Он заявлял, что хочет стать лидером в автобизнесе в России.

20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля: BMW въехал в Mercedes и Volvo. Причиной аварии стало превышение скорости и «игра в шашки» — попытка ехать быстрее скорости потока, постоянно перестраиваясь из ряда в ряд. Жертвами ДТП стали автоблогер Саид Губденский и президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов.