Устроивший смертельное ДТП в Москве блогер жаловался на депрессию

Блогер Губденский, погибший в ДТП на Кутузовском проспекте, жаловался на депрессию и сглаз

Известный 28-летний автоблогер Саид Губденский, погибший в массовом ДТП при столкновении трех автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, жаловался на депрессию и сглаз. Он писал об этом в 2020 году на своей странице в Instagram.

В 2020-м году вообще все пошло наперекосяк, в том числе бизнес и работа. Меня сглазили, вероятнее всего, и пришлось продать машины, перенести на второй план блогерство и заняться финансовой сферой жизни Саид Губденский автоблогер

Губденский также отмечал, что в Дагестане ему не удавалось начать хорошо зарабатывать, поэтому он переехал в Москву летом 2020 года. По словам блогера, в тот момент он испытывал «мандраж», до обеда «лежал в депрессии», пытаясь найти жилье и работу.

Что еще известно о блогере?

На блог Саида Губденского в Instagram подписаны более 620 тысяч человек, при этом до аварии число было менее 500 тысяч. Он заявлял, что хочет стать лидером в автобизнесе в России. Четыре дня назад Губденский выкладывал видео о том, как гоняет на BMW M5 F90, ролик уже набрал более 2,4 миллиона просмотров. На видео он едет по Кутузовскому проспекту с другом по имени Ашот, и просит его тормозить, когда тот разгоняется.

Подожди, брат, это Кутузовский, не надо... Тормози, все... Здесь нельзя, брат, я так потом два года без прав ездил Саид Губденский автоблогер

Губденский ранее лишался прав за нарушения правил дорожного движения, а также ездил без номеров. Он приобрел BMW M4 Competition всего неделю назад.

28-летний мужчина, управлявший BMW, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД РФ, в том числе в Москве, и лишался права управления транспортным средством Прокуратура Москвы

Подробности об аварии

Днем 20 ноября на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись три автомобиля: BMW въехал в Mercedes и Volvo. В результате один из пассажиров был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался в больнице, а водитель погиб до приезда медиков.

Жертвами ДТП оказались известный автоблогер Саид Губденский и президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Виновником аварии оказался Губденский, который был за рулем BMW M4 Competition. В результате ДТП легкие травмы получили еще два человека: 36-летний Владимир Шатун и 32-летний Алексей Мельник. Шатун получил сотрясение мозга, а Мельник — множественные поверхностные травмы и ушибы. Оба отказались от госпитализации.

Mercedes, в который въехал BMW, принадлежит предпринимателю Ратмиру Тимашеву. В 2011 году журнал Forbes включал его в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России, в 2016 году «Коммерсантъ» упомянул Тимашева в списке 100 ведущих российских интернет-миллионеров. О том, находился ли он за рулем или в салоне, неизвестно.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, на которых видно, что во время аварии асфальт был влажным после прошедшего в столице дождя. Черный BMW на большой скорости обогнал несколько машин, затем перестроился с одной полосы на другую и вылетел на встречную полосу. Также было опубликовано видео, демонстрирующее последствия смертельной аварии.

Критика Эдварда Била

В апреле Губденский опубликовал в Instagram пост про блогера Эдварда Била (настоящее имя — Эдуард Биль) после ДТП в центре Москвы с его участием, которое произошло 1 апреля. В публикации он раскритиковал так называемую «игру в шашки» на дорогах.