В ДТП на Кутузовском проспекте погиб президент автомобильной федерации Дагестана

Вторым погибшим в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве оказался президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации источника, он был пассажиром в автомобиле BMW.

Как сообщалось ранее, при столкновении автомобилей Mercedes и BMW M4 Competition на Кутузовском проспекте погиб известный автоблогер Саид Губденский. Отмечается, что сам блогер в момент аварии находился за рулем. Он умер еще до приезда скорой помощи. При столкновении один из пассажиров вылетел из машины, двоих других зажало в салоне. Уточнялось, что один из них позднее скончался в больнице.

Днем 20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля: BMW въехал в Mercedes и Volvo. В результате один из пассажиров был госпитализирован в тяжелом состоянии и скончался в больнице, а водитель погиб до приезда медиков. О пострадавших в других автомобилях, участвовавших в аварии, не сообщается. На месте происшествия работают оперативные службы.