Опубликован список пострадавших в смертельном ДТП с блогером в Москве

«112» опубликовал список пострадавших в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

В массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, в результате которого погибли блогер Саид Губденский и президент федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов, пострадали два человека. Список публикует Telegram-канал «112».

Один из пострадавших — 36-летний Владимир Шатун, он получил сотрясение мозга. Вторым пострадавшим оказался 32-летний Алексей Мельник, врачи зафиксировали у него множественные поверхностные травмы и ушибы. Оба отказался от госпитализации.

Как сообщалось ранее, водитель автомобиля BMW, попавшего в аварию на Кутузовском проспекте, ранее лишался прав за нарушения правил дорожного движения, а также ездил без номеров.

Сам момент аварии засняли камеры наблюдения. На видео видно, как BMW на большой скорости обгоняет поток автомобилей. Машина, которой управлял Губденский, перестраивается с одной полосы на другую и вылетает к автомобилям с встречным движением.

Сам блогер погиб еще до приезда врачей, а второй пассажир машины — Ибрагимов — был госпитализирован в тяжелом состоянии и позже скончался в больнице.