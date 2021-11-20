Опубликованы кадры последствий смертельной аварии в Москве

В Telegram опубликованы кадры последствий аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Telegram-канал «112» опубликовал кадры с последствиями смертельной аварии на Кутузовском проспекте в Москве, жертвами которой стали два человека. Пассажир BMW из-за сильного удара вылетел из салона машины.

Причиной аварии назывались «игра в шашки» на дороге и превышение скорости. За рулем одной из машин находился автоблогер Саид Губденский, он умер до приезда скорой, еще один участник аварии скончался в больнице.

Днем 20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля: BMW въехал в Mercedes и Volvo. Известно, что Mercedes принадлежит предпринимателю Ратмиру Тимашеву, которого в 2011 году журнал Forbes включал в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России.