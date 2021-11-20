Стала известна причина смертельной аварии на Кутузовском проспекте в Москве

Причиной аварии на Кутузовском проспекте в Москве стали «игра в шашки» на дороге и превышение скорости, пишет Telegram-канал «112».

За рулем одной из машин находился автоблогер Саид Губденский, он погиб при столкновении с Mercedes. Он выехал на встречную полосу, не справившись с управлением. Автомобиль BMW M4 Competition блогер приобрел неделю назад. Сам Губденский умер до приезда скорой, еще один участник аварии скончался в больнице.

Днем 20 ноября на Кутузовском проспекте столкнулись три автомобиля: BMW въехал в Mercedes и Volvo. Известно, что Mercedes принадлежит предпринимателю Ратмиру Тимашеву. В 2011 году журнал Forbes включал его в топ-30 ведущих IT-бизнесменов России, в 2016 году «Коммерсантъ» упомянул Тимашева в списке 100 ведущих российских интернет-миллионеров.