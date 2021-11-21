Умерла народная артистка России Нина Русланова

Народная артистка России Нина Русланова умерла в возрасте 75 лет, сообщили в Союзе кинематографистов. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня на 76-м году жизни после продолжительной болезни умерла Нина Ивановна Русланова», — сообщили в союзе.

Российский актер Станислав Садальский в своем Instagram-аккаунте рассказал, что, несмотря на болезнь, Русланова «старалась держаться». «Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: "Говорит автоприветчик". С потерей родных укорачивается наша жизнь – они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости», — написал он.

Нина Русланова играла в фильмах «Собачье сердце», «Моя любовь», «Тени исчезают в полдень», «Не стреляйте в белых лебедей», «Афоня», «Будьте моим мужем». Также она работала в Театре имени Е.Вахтангова и Театре имени Маяковского. В 1982 году она стала заслуженной артисткой РСФСР, а в 1998-м — народной артисткой России. Также на счету Руслановой четыре награды премии «Ника»: две за лучшую женскую роль и две за лучшую женскую роль второго плана.

20 ноября сообщалось о смерти народного артиста России Валерия Гаркалина. Причиной кончины артиста стала полиорганная недостаточность. Он умер в одной из московских клиник в возрасте 67 лет.