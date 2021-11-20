Умер известный советский актер

Советский и украинский актер Георгий Морозюк скончался 19 ноября в возрасте 77 лет

Советский и украинский актер Георгий Морозюк скончался в возрасте 77 лет, сообщили в Ровенском академическом музыкально-драматического театре.

«Дорогие зрители. Нам не хватает слов... 19 ноября 2021 года в 16:45 наш Георгий Иванович Морозюк, народный артист Украины, ушел на Небеса», — написано на сайте театра.

Морозюк родился 15 апреля 1944 года в селе Ступно Ровненской области. Окончил Киевскую театральную студию театра имени Ивана Франко. Известен в том числе по работе в картине Владимира Денисенко «Высокий перевал».

20 ноября также стало известно о кончине еще нескольких актеров. Народный артист Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет. В октябре он лечился от коронавируса, причиной смерти назвали полиорганную недостаточность. Актер Георгий Шахер скончался на 76-м году жизни.