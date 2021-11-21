Бенедикт Камбербэтч признался в любви к техно и безумным вечеринкам

Британский актер Бенедикт Камбербэтч признался в любви к техно-музыке

Звезда сериала «Шерлок», британский актер Бенедикт Камбербэтч признался в любви к техно-музыке. Интервью с артистом опубликовал NME.

Камбербэтч заявил, что во время учебы в Манчестерском университете Виктории «продолжительное время был очень, очень увлечен техно». «Я постоянно ходил в клубы, и на вечеринках творилось разнообразное безумие», — рассказал он.

Артист добавил, что до сих пор любит танцевать.

10 ноября Камбербэтч рассказал, что трижды получил отравление токсичным веществом на съемках фильма «Власть пса», в котором сыграл владельца крупнейшего ранчо в американском штате Монтана. Месяцем ранее стало известно, что Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера ФСБ Литвиненко.